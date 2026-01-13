Bahis soruşturması: TFF, 57 futbolcunun men cezasını onadı

  1. Ekonomim
Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

İşte 57 futbolcu...

Mehmet Turan Karamahmut - Karaköprü Belediye Spor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti

Necmican Cebeci - Karaman FK - 9 Ay Hak Mahrumiyeti

İsmail Güner - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Kaan Atakan - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Kaan Ün - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Kaan Yıldırım - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Kerem Yaşa - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Korkmazcan Dernek - Erbaaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Kürşat Babamoğlu - Alanya Kestelspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mehmet Aydın - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mehmet Can Kocabaş - Tokat Belediye Plevne Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mehmet Çetin - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mehmet Kaan Gündüz - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mehmet Küçükdurmuş - Tokat Belediye Plevne Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mert Efe Çölbeyi - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mert Korkmaz - Osmaniyespor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammed Enes Salik - Nevşehir Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammed Eren Türkmen - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammed Halit Birçerpanlı - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammed Mustafa Yıldırım - 23 Elazığ Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammed Samed Karakoç - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammet Furkan Kılıç - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muhammet Özkan - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Murat Elkatmış - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Murat Şenel - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Musa Gürel - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Musa Yüksel - Osmaniyespor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mustafa Aköz - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mustafa Köroğlu - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Muzaffer Cem Kablan - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mücahit Aslan - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Mümin Uyar - Batman Petrol Spor A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Necati Bilgiç - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Nevzat Gezer - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Nihat Koç - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Nimet Kayaalp - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ogün Er - Kuşadasıspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Oğuzhan Dertli - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tayfun Çulha - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tayfun İkiz - Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tufan Kelleci - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tugay Gündem - Amasyaspor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tunahan Demir - Talasgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Tunahan Güngör - Amasyaspor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Uğurcan İkikardeş - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Umut Karataş - Alanya Kestelspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Utku Öztürk - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Vedat Böyükgül - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yasin Dülger - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yasin Yiğit Berber - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yavuz Selim Taşer - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yunus Emre Kobya - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yunus Emre Köse - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yusuf Ali Çakır - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yusuf Delen - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Yusuf Mert Tunç - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ziyahan Erbaşı - Hopaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

 