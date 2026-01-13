Bahis soruşturması: TFF, 57 futbolcunun men cezasını onadı
Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.
İşte 57 futbolcu...
Mehmet Turan Karamahmut - Karaköprü Belediye Spor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti
Necmican Cebeci - Karaman FK - 9 Ay Hak Mahrumiyeti
İsmail Güner - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Kaan Atakan - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Kaan Ün - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Kaan Yıldırım - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Kerem Yaşa - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Korkmazcan Dernek - Erbaaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Kürşat Babamoğlu - Alanya Kestelspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mehmet Aydın - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mehmet Can Kocabaş - Tokat Belediye Plevne Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mehmet Çetin - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mehmet Kaan Gündüz - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mehmet Küçükdurmuş - Tokat Belediye Plevne Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mert Efe Çölbeyi - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mert Korkmaz - Osmaniyespor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammed Enes Salik - Nevşehir Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammed Eren Türkmen - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammed Halit Birçerpanlı - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammed Mustafa Yıldırım - 23 Elazığ Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammed Samed Karakoç - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammet Furkan Kılıç - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muhammet Özkan - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Murat Elkatmış - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Murat Şenel - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Musa Gürel - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Musa Yüksel - Osmaniyespor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mustafa Aköz - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mustafa Köroğlu - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Muzaffer Cem Kablan - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mücahit Aslan - Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Mümin Uyar - Batman Petrol Spor A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Necati Bilgiç - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Nevzat Gezer - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Nihat Koç - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Nimet Kayaalp - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ogün Er - Kuşadasıspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Oğuzhan Dertli - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tayfun Çulha - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tayfun İkiz - Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tufan Kelleci - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tugay Gündem - Amasyaspor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tunahan Demir - Talasgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Tunahan Güngör - Amasyaspor Futbol Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Uğurcan İkikardeş - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Umut Karataş - Alanya Kestelspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Utku Öztürk - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Vedat Böyükgül - Muş 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yasin Dülger - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yasin Yiğit Berber - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yavuz Selim Taşer - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yunus Emre Kobya - Ergene Velimeşe Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yunus Emre Köse - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yusuf Ali Çakır - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yusuf Delen - Orduspor 1967 A.Ş. - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Yusuf Mert Tunç - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ziyahan Erbaşı - Hopaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti