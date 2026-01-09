Bahis soruşturması: TFF, 78 futbolcunun men cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcunun men cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'NDAN yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.
İşte 78 futbolcu...
Can Efe Bozacı - Alanyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Can Türk - Alaçatıspor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti
Caner Koca - Isparta 32 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Celal Emir Dede - Uşak Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Cevatcan Ekinci - Fatsa Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Cihan Şentürk - İnegöl Kafkas Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Deniz Cebeci - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Devrim Deniz Kutanis - Artvin Hopaspor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti
Doğukan Çınar - Niğde Belediyesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Doğukan Kaya - Muş Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Doğukan Taş - Erbaaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Dursun Miraç Vural - Amasyaspor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Efe Baran Kara - Kuşadasıspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Efe Tecimer - Batman Petrolspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Efe Yüceer - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Efecan Barlık - Kırklarelispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ege Batur - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emin Metehan Ataşsalar - Turgutluspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emir Hakan Patan - Pazarspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emirhan Tavukçu - Beyoğlu Yeni Çarşı SF - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emre Demir - Sakaryaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emre Fırtına - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emre Tosun - Altınordu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emre Yıldırım - Karaman FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Emrehan Özçelik - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Enes Fidayeo - Belediye Kütahyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Enes Nalbantoğlu - Çorum FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Enes Savucu - Küçükçekmece Sinop Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Enes Yetim - Nevşehir Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Erdal Kaya - Sebat Gençlik Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Eren Akdemir - Anadolu Üniversitesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Eren Büyükkaya - Adana 01 FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Eren Kaya - Tokat Belediye Plevnespor - 12 Ay Hak Mahrumiyeti
Erhan Öztürk - Karabük İdmanyurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Erkan Süer - Isparta 32 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ertuğrul Usta - 52 Orduspor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Fatih Gök - Kahramanmaraş İstiklal Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Fatih Mankır - Bulvarspor - 6 Ay Hak Mahrumiyeti
Fatih Taşdelen - 24Erzincanspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Fatih Yılmaz - Aliağa FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Fethi Fındık - 1922 Konyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Furkan Kütük - Osmaniyespor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Gökdeniz Köse - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Görkem Can Güner - Kelkit Hürriyet SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Güney Gençel - Ayvalıkgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Güney Sağır - Tepecikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Hakan Öztürk - Ergene Velimeşespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Haktan Kaya Demir - Ağrı 1970 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Halil Can Cemali - Kırşehir Futbol SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Hasan Bekil - Efeler 09 SFK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Hasan Hüseyin Öztürk - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Hüseyin Fıstıkcı - Silifke Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İbrahim Baran Kayikci - Talasgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İlyas Kahraman - Ankara Demirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İlyas Ural - Elazığ Karakoçan FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İsa Baltacı - Kepez Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İsa Toygar Ekinci - Darıca Gençlerbirliği - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
İsmail Çarkacı - Kırıkkalegücü Futbol SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Okan Ağrap - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Okan Gültang - Tarsus İdman Yurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Okan Toprak - Sapanca Gençlikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Oktay Özdede - Osmaniyespor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Orhan Kurşun - Bergama Sportif Faaliyetler - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ömer Ok - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Ömer Tuğ - Arguvan Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Özgür Sürer - Sivas Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Recep Bali - Hopaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Recep Pekgöz - Büyükçekmece Tepecikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Rıdvan Coşkun - Anadolu Üniversitesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Said Can Açıkalın - Polatlı 1926 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Salih Akçay - 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Samet Aydın - Hacettepe 1945 SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Serhan Üresin - Çatalcaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Seymen Salih Adalı - Küçükçekmece Sinop Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Sinan Kaya - Kahramanmaraşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Siraç Tüfekçi - Yeni Mersin İdmanyurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti
Taha Ahmet Balsu - Adıyaman FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti