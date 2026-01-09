  1. Ekonomim
Bahis soruşturması: TFF, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcunun men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'NDAN yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

İşte 78 futbolcu...

Can Efe Bozacı - Alanyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Can Türk - Alaçatıspor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti

Caner Koca - Isparta 32 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Celal Emir Dede - Uşak Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Cevatcan Ekinci - Fatsa Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Cihan Şentürk - İnegöl Kafkas Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Deniz Cebeci - Karşıyaka - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Devrim Deniz Kutanis - Artvin Hopaspor - 9 Ay Hak Mahrumiyeti

Doğukan Çınar - Niğde Belediyesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Doğukan Kaya - Muş Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Doğukan Taş - Erbaaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Dursun Miraç Vural - Amasyaspor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Efe Baran Kara - Kuşadasıspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Efe Tecimer - Batman Petrolspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Efe Yüceer - Silivrispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Efecan Barlık - Kırklarelispor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ege Batur - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emin Metehan Ataşsalar - Turgutluspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emir Hakan Patan - Pazarspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emirhan Tavukçu - Beyoğlu Yeni Çarşı SF - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emre Demir - Sakaryaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emre Fırtına - Mardin 1969 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emre Tosun - Altınordu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emre Yıldırım - Karaman FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Emrehan Özçelik - Balıkesirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Enes Fidayeo - Belediye Kütahyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Enes Nalbantoğlu - Çorum FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Enes Savucu - Küçükçekmece Sinop Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Enes Yetim - Nevşehir Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Erdal Kaya - Sebat Gençlik Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Eren Akdemir - Anadolu Üniversitesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Eren Büyükkaya - Adana 01 FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Eren Kaya - Tokat Belediye Plevnespor - 12 Ay Hak Mahrumiyeti

Erhan Öztürk - Karabük İdmanyurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Erkan Süer - Isparta 32 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ertuğrul Usta - 52 Orduspor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Fatih Gök - Kahramanmaraş İstiklal Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Fatih Mankır - Bulvarspor - 6 Ay Hak Mahrumiyeti

Fatih Taşdelen - 24Erzincanspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Fatih Yılmaz - Aliağa FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Fethi Fındık - 1922 Konyaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Furkan Kütük - Osmaniyespor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Gökdeniz Köse - Edirnespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Görkem Can Güner - Kelkit Hürriyet SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Güney Gençel - Ayvalıkgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Güney Sağır - Tepecikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Hakan Öztürk - Ergene Velimeşespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Haktan Kaya Demir - Ağrı 1970 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Halil Can Cemali - Kırşehir Futbol SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Hasan Bekil - Efeler 09 SFK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Hasan Hüseyin Öztürk - Karaköprü Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Hüseyin Fıstıkcı - Silifke Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İbrahim Baran Kayikci - Talasgücü Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İlyas Kahraman - Ankara Demirspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İlyas Ural - Elazığ Karakoçan FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İsa Baltacı - Kepez Belediyespor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İsa Toygar Ekinci - Darıca Gençlerbirliği - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

İsmail Çarkacı - Kırıkkalegücü Futbol SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Okan Ağrap - Sultanbeyli Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Okan Gültang - Tarsus İdman Yurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Okan Toprak - Sapanca Gençlikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Oktay Özdede - Osmaniyespor FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Orhan Kurşun - Bergama Sportif Faaliyetler - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ömer Ok - Siirt İl Özel İdaresi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Ömer Tuğ - Arguvan Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Özgür Sürer - Sivas Belediye Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Recep Bali - Hopaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Recep Pekgöz - Büyükçekmece Tepecikspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Rıdvan Coşkun - Anadolu Üniversitesi Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Said Can Açıkalın - Polatlı 1926 Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Salih Akçay - 1984 Muşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Samet Aydın - Hacettepe 1945 SK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Serhan Üresin - Çatalcaspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Seymen Salih Adalı - Küçükçekmece Sinop Spor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Sinan Kaya - Kahramanmaraşspor - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Siraç Tüfekçi - Yeni Mersin İdmanyurdu - 3 Ay Hak Mahrumiyeti

Taha Ahmet Balsu - Adıyaman FK - 3 Ay Hak Mahrumiyeti