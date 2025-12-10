  1. Ekonomim
  3. Bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan 86 futbolcunun cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.