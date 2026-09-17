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Bahis soruşturmasında ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor

Tahkim Kurulu'nun bahis eylemi gerekçesiyle PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdiği 32 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, 1 Ekim'de sahalara dönecek.

Haber Merkezi
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Bahis soruşturmasında ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor
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PFDK'nın "bahis eylemi" gerekçesiyle verdiği hak mahrumiyeti cezası nedeniyle takımından ayrı kalan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Cezası 1 Ekim Perşembe günü sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş'ın milli aranın ardından yeniden kadroya dahil olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerindeki alternatifleri de artıracak.

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