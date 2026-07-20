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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Bahis Şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş serbest bırakıldı
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Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kulüp yöneticisinden 17'si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan isimler arasında Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş de bulunuyordu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Maruf Güneş'in serbest bırakıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan KAP açıklaması

Öte yandan Galatasaray Kulübü, merakla beklenen yeni Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu listesini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Başkan Dursun Özbek’in sunduğu listede Maruf Güneş de yer aldı.

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