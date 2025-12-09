Bahis soruşturmasında Malatya'dan 4 futbolcu PFDK'lık

Profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Aralık'ta PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun ardından, amatör statüde yer almasına rağmen profesyonel müsabakalarda oynayabilen 658 futbolcu arasından bahis oynadığı tespit edilen 197 isim daha disipline sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, ilgili lig statülerine göre kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan ya da esame listesine yazılarak profesyonel maçlarda forma giyebilen amatör statüdeki futbolculardan 197'sinin disipline sevk edildiği belirtildi.

Futbol Disiplin Talimatı gereğince PFDK'ya sevk edilen bu 197 futbolcu arasında Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Enes Nas, Emirhan Yılmazer ve Talha Garip ile Nesine 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurtspor oyuncusu Mehmet Biricik yer aldı.