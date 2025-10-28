Bahis soruşturmasından yeni skandal çıktı!

Futbol dünyasına adeta bomba gibi düşen hakemlere ilişkin bahis skandalının perde arkası bilgilerine spor basınının duayen ismi Atilla Türker ulaştı. Futbolcuları, kulüp yöneticilerini hatta kulüp çalışanlarını dahi kapsayarak genişletilmesi beklenen soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktaran ekonomim.com yazarı Türker, 371 hakemin 152'sinin savunmalarının yeni bir skandalı ortaya çıkardığını ifade etti.

İşte Türker'in ulaştığı önemli bilgiler ve ekonomim.com'a yaptığı açıklama:

"Öncelikle böylesine önemli bir adım atarak, taşın altına elini koyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yönetimine teşekkür etmek gerekir. Çünkü tüm futbol dünyası Türkiye'de hakemlerin adının karıştığı bu skandala odaklanmış durumda.

1'i FIFA kokartlı 7 Süper Lig hakemi listede!

Şimdi gelelim soruşturmanın hangi aşamada olduğuna. Öncelikle Süper Lig'de görev yapan 58 hakem bulunuyor ve bunlardan 7'sinin bahis skandalına adı karıştı. Bu 7 hakemden 1'i FIFA kokartlı. Yani Türkiye'de derbileri yöneten hakemlerden biri. Bence bu hakemler hemen soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmeli. Düşünün FIFA kokartı almışsınız ve gidip bahis oynuyorsunuz. Türk futbolu açısından utanç verici.

Yeni skandal sponsordan çıktı!

Peki, TFF hakemlerden ifade aldı mı? Asıl can alıcı soru bu. Evet aldı. Hakemler kendilerini nasıl savundu? İşte burada yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Hakemler yaklaşık 5 yıl önce TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e sponsor olan resmi bir bahis sitesinin anlaşma sonrası kendilerine hesap açtığını ve bu hesaplar üzerinden bahis oynadıklarını söylüyor. Bahis sitesi liglere sponsor oluyor ve hakemlere sitede hesap açıyor. Bunu ayrı bir skandal olarak görmek gerekir. Kim bu bahis sitesine hakemlere hesap açmaları için izin verdi? Onlar nasıl bu siteden rahat rahat bahis oynayabildi? Kendi maçları için bahis yaptılar mı? Hakemlerin TC numaraları, telefon bilgileri vs bu siteyle nasıl paylaşıldı? Bunları sorgulamak gerekir.

VAR'a gidilmesine dahi bahis yapılıyor

Tabii ki bu işin bir de illegal olmayan bahis siteleri ayağı var. Şöyle düşünelim, hakemin VAR'a gitmesine dahi bahis yapılıyor. Ortada korkunç bir tablo var. Eğer illegal bahis sitelerine bulaşan hakem ya da futbolcular tespit edilirse bu iş çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu kısmı elbette hem savcılık hem de TFF araştırıyor. Ancak söz konusu hakemlerin para trafiği de incelemeye alındı. MASAK bu konuda en yetkili kurum olduğu için hesapları didik didik ediliyor. Ayrıca yakınlarının hesapları da bu anlamda incelemeye alınacak. Artık buradan dönüş olmaz.

İsimler ve yaşanan durum FIFA'ya bildirilmeli

TFF'nin tüm hakemleri zan altına almamak adına bir an önce atması gereken ilk adım kanaatime göre bu hakemlerin isimlerini açıklaması olacak. Daha sonra bu hakemlerin isimlerini FIFA'ya bildirmesi en elzem konulardan biri. Çünkü FIFA yarın, 'Türkiye'de yaşanan bahis skandalını biz neden Alman Bild gazetesinden okuyoruz' diyebilir ve bu da ülke futbolunun ciddi sıkıntılar yaşanmasına yol açabilir. Uluslararası kurumlar mutlaka vakit kaybedilmeden bilgilendirilmeli.

Bu işin bir de tribün tarafı var. 3 yıl önce bir gol nedeniyle şampiyonluk el değiştirdi. Şimdi tribünlere bu nasıl açıklanacak? Tribünlerin de rahatlaması için isimlerin açıklanması şart.

MHK'nın zor gecesi

Bahis hesabı olan 371 hakem ve bahis oynadığı belirlenen 152 hakem elbette MHK'yı da zor duruma düşürdü. Ziraat Türkiye Kupası maçlarına atanan ve bahis skandalına adı karışan hakemlerin isimleri atandıkları maçlardan çıkartıldı. MHK dün gece geç saatlere kadar maçlara yeni hakemler atadı ve bunları duyurdu.

Tekrar başa döneyim adı geçen bu hakemler mutlaka görevden el çektirilmeli ve maç yönetmemeli. En azından soruşturmalar tamamlanana kadar. Türkiye'de her hafta yaklaşık 110 profesyonel lig maçı oynanıyor. İsmi bahis soruşturmasında geçmeyen hakemlerle bu süreç yönetilebilir. Burada TFF'nin radikal bir karar alması gerekir.

Sadece bir hakem 5 yılda 18 binin üzerinde bahis yapmış. Her gün 10 bahis demek bu. Şimdi bu hakemi yeniden maça atamak olur mu? Bu arkadaş hakemlik yapabilir mi?"