Bahiste 139 kulüpten 950 teknik adama inceleme

Atilla TÜRKER

Türkiye Futbol Federasyonu, şike ve bahis soruşturmasında profesyonel liglerde görev yapan teknik direktörler ve antrenörleri önümüzdeki hafta içi açıklayacak.

Profesyonel liglerde mücadele veren 139 kulüpte son 5 yılda görev yapan toplam 950 teknik direktör ve antrenörün inceleme altına alındığı bildirildi.

İlk edinilen bilgiye göre 950 teknik adam arasından yaklaşık 300 ismin bahis oynadığının belirlendiği öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen listeyi değerlendiren Futbol Federasyonu, büyük olasılıkla önümüzdeki hafta içi kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacak.

Teknik adam sayısı 950'yi bulacak

Profesyonel liglerde takımı bulunan 139 kulüpte 5 yıl içinde çok sayıda değişik teknik adamın görev yapması nedeniyle toplam sayının 950’yi bulduğu bildirildi.

Bu inceleme çerçevesinde yoğun bir çalışma içine giren federasyon yetkileri, bahis konusunda özellikle alt liglerde görev yapan teknik adamların sayısının yüksek oluşuna dikkati çekti.

Kamuoyunun çok büyük merakla beklediği “ünlü teknik direktörler de var mı?” sorusuyla ilgili olarak TFF yetkilileri, “Şöhretli isimlerden hiçbiri yok. Bu konuda yapılan çeşitli spekülasyonların geçerliliği bulunmuyor” dediler.

Bahis oynadığı belirlenen teknik adamlar, daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderilecek.

Bu teknik adamlara mevzuat gereği 3 ay ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Bu cezanın bahis kuponunun dozajına göre belirleneceği öğrenildi.