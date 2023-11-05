Bakan Bak: Türkiye, yatırımlarla spor ülkesi olma yolunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Bak, "çayın ve yağmurun başkenti" Rize ile gurur duyduklarını söyledi.

Bakanlık olarak Rize'nin bütün ilçelerine spor salonu yaptıklarını ifade eden Bak, "Yüzme havuzları ve her yerde futbol sahaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. Bunda sporun içinden gelen, eski bir futbolcu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği var. Rizeliler olarak memleketimizin evladı, sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz." diye konuştu.

Bakan Bak, Rize'nin her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli desteği verdiğini vurgulayarak, "Yine 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan ile beraber miyiz? Buradan tekrar Gazze'deki alçak İsrail zulmüne 'Hayır' diyoruz. Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz." diye konuştu.

Rize'de 8 minderli Güreş Eğitim Merkezi yapıldığını, Çayeli'nde yeni bir spor salonu yapılacağını dile getiren Bak, spor salonunun kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye'nin Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiğini hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası Almanya'da olacak. Almanya'daki Türklerle birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 38 futbol sahası yaptık. Bunun sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye ile birlikte İtalya organize edecek. Türkiye modern spor tesisleri ile yapılan yatırımlarla bir spor ülkesi olma yolunda. Önderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Bak, konuşmasını, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle tamamladı.