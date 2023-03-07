Bakan Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde vefat eden bakanlık personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizden 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kaybettiğimiz canlarımızın her birine Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Sizleri unutmayacağız." ifadelerini kullandı.