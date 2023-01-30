Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı Türkiye’nin

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Balkan Bisiklet Birliği Genel Kurulu’nda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı seçildi.

Dünya bisikletinin en üst yönetimi olan UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) tarafından Eylül ayında UCI Danışma kurulu üyeliği görevine getirilen Emin Müftüoğlu bu kez de bir başarıya daha imza atarak 29 Ocak, pazar günü Güney Kıbrıs’ta yapılan Balkan Birliği Başkanlığı seçiminde 7 oyla Balkan Bisiklet Birliği Başkanı oldu.

12 Balkan ülkesinin Federasyon Başkanları’nın üye olduğu Balkan Bisiklet Birliği’nin Başkanlığı için 3 aday arasında geçen çekişmeli oylamada Emin Müftüoğlu, seçimi kazanan isim oldu.

Güney Kıbrıs’taki seçim için olağanüstü bir başarı sağlayan Emin Müftüoğlu, seçilmiş olmasını “Tarihi başarı” diye yorumladı ve şunları söyledi:

“Bu bir ekip çalışmasının başarısıdır. Cumhuriyetimizin ve 1923 yılında kurulan Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun 100.yılında dünya bisikletinde bu konumda olmak Türk bisikleti için çok önemli. Bu konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ayrıca teşekkür ediyorum. Türk sporu ve bisikleti adına hepimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Emin Müftüoğlu, 26 Eylül 2022’de Dünya Bisiklet Birliği-UCI Yönetim Kurulu kararı ile UCI’ın en yüksek bütçeli komisyonu olan UCI-Birlik-Dayanışma Komisyonu üyeliğine getirilmişti.