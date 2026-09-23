Bandırmasporlu genç futbolcu Tolga Kalender'den acı haber

Bandırmaspor'da forma giyen, bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan futbolcu Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Demirspor'dan yayımlanan taziye mesajında, "Adana Demirspor’umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Bandırmaspor da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kalender'in cenazesi, ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.