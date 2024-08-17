Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı: Kadrodan çıkarıldı
LaLiga'da Valencia ile bu akşam karşılaşacak Barcelona'da İlkay Gündoğan, kafasına darbe aldığı gerekçesiyle tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı.
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Barcelona'nın Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, Valencia maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı.
Katalan ekibi tarafından yapılan açıklamada Gündoğan'ın antrenmanda kafasına aldığı darbeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
🚨 𝑺𝑸𝑼𝑨𝑫 𝑳𝑰𝑺𝑻 🚨#ValenciaBarça pic.twitter.com/tpdirLxEIJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2024
Barcelona - Valencia mücadelesi bu akşam saat 22.30'da başlayacak.
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