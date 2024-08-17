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Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı: Kadrodan çıkarıldı

LaLiga'da Valencia ile bu akşam karşılaşacak Barcelona'da İlkay Gündoğan, kafasına darbe aldığı gerekçesiyle tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı: Kadrodan çıkarıldı
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Barcelona'nın Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, Valencia maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı.

Katalan ekibi tarafından yapılan açıklamada Gündoğan'ın antrenmanda kafasına aldığı darbeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı belirtildi. 

Barcelona - Valencia mücadelesi bu akşam saat 22.30'da başlayacak. 

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