Barcelona'dan usulsüzlük açıklaması

Katalan Kulübünün, oyuncu ödemelerinde usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle İspanya vergi makamları tarafından 15.7 milyon Euro cezaya çarptırıldığı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre, 2015 ile 2019 yılları arasındaki dönemi inceleyen müfettişler, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.

Makamların, Alex Song'un ve Arda Turan için yapılan işlemlerdeki usulsüzlüklerden dolayı kulübe bu cezayı kestiği belirtildi.

Barcelona ise, kulübün usulsüzlük sebebiyle ceza aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.