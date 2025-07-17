Barcelona'nın yeni 10 numarası artık Lamine Yamal: Maaşı 10 kat artırıldı

Barcelona’nın efsanevi futbol akademisi La Masia’da yetişen genç yetenek yılda 3 milyon Euro (yaklaşık 140,5 milyon lira) kazanıyordu.

The Athletic‘in haberine göre Yamal yeni sözleşmeyle yılda 30 milyon Euro (yaklaşık 1,4 milyar lira) kazanacak.

Bu rakam bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'yu (yaklaşık 1,9 milyar lira) bulabilecek.

This number is his now 🔟💙❤️ pic.twitter.com/vsytponLaY — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

Öte yandan Barcelona’da 10 numarayı 2008’den 2021’e kadar Lionel Messi giymiş, ondan sonra Ansu Fati’ye verilmişti. 10 numara Fati, Monaco’ya transfer olunca boşta kalmıştı.

Yamal daha önce 19 numaralı formayı giriyordu.