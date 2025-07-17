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Barcelona'nın yeni 10 numarası artık Lamine Yamal: Maaşı 10 kat artırıldı

Barcelona, İspanyol genç yıldız Lamine Yamal’ın sözleşmesini 2031’e kadar uzattı. Bu sene 10 numaralı formayı giyecek Yamal’ın maaşı da 10 kat artırıldı.

Haber Merkezi
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Barcelona'nın yeni 10 numarası artık Lamine Yamal: Maaşı 10 kat artırıldı
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Barcelona’nın efsanevi futbol akademisi La Masia’da yetişen genç yetenek yılda 3 milyon Euro (yaklaşık 140,5 milyon lira) kazanıyordu.

The Athletic‘in haberine göre Yamal yeni sözleşmeyle yılda 30 milyon Euro (yaklaşık 1,4 milyar lira) kazanacak.

Bu rakam bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'yu (yaklaşık 1,9 milyar lira) bulabilecek.

Öte yandan Barcelona’da 10 numarayı 2008’den 2021’e kadar Lionel Messi giymiş, ondan sonra Ansu Fati’ye verilmişti. 10 numara Fati, Monaco’ya transfer olunca boşta kalmıştı.

Yamal daha önce 19 numaralı formayı giriyordu.

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