Barcelona'nın yeni 10 numarası artık Lamine Yamal: Maaşı 10 kat artırıldı

Barcelona’nın efsanevi futbol akademisi La Masia’da yetişen genç yetenek yılda 3 milyon Euro (yaklaşık 140,5 milyon lira) kazanıyordu.

The Athletic‘in haberine göre Yamal yeni sözleşmeyle yılda 30 milyon Euro (yaklaşık 1,4 milyar lira) kazanacak.

Bu rakam bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'yu (yaklaşık 1,9 milyar lira) bulabilecek.

This number is his now 🔟💙❤️ pic.twitter.com/vsytponLaY