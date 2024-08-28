Başakşehir Avrupa'da gruplara kaldı
Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic’i 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi’nde lig etabına kaldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi.
5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Opoku, orta yuvarlaktan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Opoku'nun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
64. dakikada Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren Ömer Ali'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Rakibiyle deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı.