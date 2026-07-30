Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, Veritas Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Inter Turku'nun gollerini 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta attı.
Inter Turku, Janne-Pekka Laine'nin 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.