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Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Haber Merkezi
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Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, Veritas Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Inter Turku'nun gollerini 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta attı.

Inter Turku, Janne-Pekka Laine'nin 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.