Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir FB maç hakemi kim? Futbolseverler Fenerbahçe’nin zirve takibini sürdüreceği maçı takip edebilmek için saatini araştırıyor. Ayrıca son dönemde oynanan maçların tartışmalı isimleri olan hakemler de merak ediliyor. Taraftarlar mücadelenin hakemini öğrenmenin yollarını arıyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak karşılaşma, ev sahibi Rams Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Mücadele, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Zirve yarışı için kritik önemde olan bu maç, canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR FB MAÇ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in kritik virajlarından olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre, bu zorlu mücadelede düdük çalacak isim Arda Kardeşler oldu.

Futbol camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Arda Kardeşler, aslen Bursa doğumlu olup hakemliğe babası Deniz Kardeşler'in izinden giderek başlamıştır. FIFA kokartı da bulunan Kardeşler, son yıllarda Süper Lig'in en deneyimli ve kritik maçlarda görevlendirilen hakemleri arasında yer alıyor. Yönettiği maçlardaki sakin ve otoriter tavrıyla bilinen Kardeşler'in bu derbideki performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki şampiyonluk yolundaki bu önemli 90 dakikada, Kardeşler'in vereceği kararlar, maçın skorundan çok konuşulacak gibi görünüyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ve VAR ekibinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.