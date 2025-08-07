Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaştı.
Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Viking, karşılaşmanın 2’nci dakikasında Svendsen’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında toparlanan Başakşehir, 60’da Deniz Türüç ve 80’de Operi’nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Temsilcimiz adına son noktayı 90+4'te Selke koydu.
Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, İstanbul’a avantajlı döndü.
Karşılaşmanın rövanşı 13 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.