Başakşehir işi şansa bırakmadı: 6-1
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti.
ilk yarı
5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kemen, kale önüne çevirdiği topa Berkay Özcan’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
13. dakikada kaleci Muhammed Şengezer’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Davidson, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
29. dakikada Duarte’nin savunmanın arkasına attığı uzun pasta Figuerido, ceza sahası için sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Vivan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
43. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Pelkas’ın içeri çevirdiği topa kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve çizgi üzerinde Kemen’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
İkinci yarı
49. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Figueiredo, penaltı noktasının gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 5-0
58. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Greco, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-1
71. dakikada rakiplerini geçerek ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Serdar Güler’in pasında Piatek’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1
Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Hamza Güreler dk. 46), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan (Aleksic dk. 76), Deniz Türüç, Pelkas (Djalo dk. 61), Davidson (Serdar Gürler dk. 61), Figueiredo (Piatek dk. 61)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Keny, Ba, Yağız Dilek, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Mazzotti, Cicarelli (Toccaceli dk. 65), Guerri (Portaccio dk. 81), Di Mudugno (Olcese dk. 46), Semprini (Semeraro dk. 81), Casolla (Felipe dk. 70)
Yedekler: Guddo
Teknik Direktör: Thomas Manfredini
Goller: Berkay Özcan (dk. 5), Davidson (dk. 13), Figueiredo (dk. 29 ve 49), Kemen (dk. 43), Piatek (dk. 71) (Başakşehir), Greco (dk. 58) (La Fiorita)
Sarı kartlar: Djalo (Başakşehir), Mazzotti, Greco (La Fiorita)