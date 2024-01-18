Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Başakşehir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında karar verildiğini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Ne olmuştu?

Eden Karzev, sosyal medya hesabından '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp paylaşmış, Başakşehir sporcu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise "Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.