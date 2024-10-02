Başakşehir, Konferans Ligi'ne kötü başladı
UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 46. dakikalarda Schaub kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 45+2. dakikada Piatek attı.
Bu sonucun ardından Rapid Wien, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 puanla başlarken Başakşehir, sıfır puanda kaldı.
Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Başakşehir deplasmanda NK Celje ile karşılaşacak.