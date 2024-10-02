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Başakşehir, Konferans Ligi'ne kötü başladı

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi
AA
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Başakşehir, Konferans Ligi'ne kötü başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Rapid Wien'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 46. dakikalarda Schaub kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 45+2. dakikada Piatek attı. 

Bu sonucun ardından Rapid Wien, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 puanla başlarken Başakşehir, sıfır puanda kaldı. 

Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Başakşehir deplasmanda NK Celje ile karşılaşacak.

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