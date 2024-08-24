Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçının hakemi belli oldu
Başakşehir'in 28 Ağustos Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's ile karşılaşacağı mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu’ndan hakem Balazs Berke yönetecek.
AA
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UEFA'nın açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.
Mihaly Kapraly dördüncü hakem olacak
Mihaly Kapraly'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar VAR ve Ferenc Karako AVAR görevini üstlenecek.
RAMS Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile deplasman oynadığı ilk maç golsüz berabere sonuçlanmıştı.
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