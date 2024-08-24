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Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçının hakemi belli oldu

Başakşehir'in 28 Ağustos Çarşamba günü UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's ile karşılaşacağı mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu’ndan hakem Balazs Berke yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçının hakemi belli oldu
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UEFA'nın açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Mihaly Kapraly dördüncü hakem olacak

Mihaly Kapraly'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar VAR ve Ferenc Karako AVAR görevini üstlenecek.

RAMS Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile deplasman oynadığı ilk maç golsüz berabere sonuçlanmıştı.

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