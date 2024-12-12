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Başakşehir tur şansını son haftaya taşıdı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim’ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

Haber Merkezi
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Başakşehir tur şansını son haftaya taşıdı
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim’ı konuk etti. Başakşehir mücadeleyi 3-1 kazanarak grup aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Piatek kaydetti. Konuk ekibin tek golü 60. dakikada Honsak'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Başakşehir ilk 24'e kalma umutlarını son haftaya taşıdı. 

İstanbul ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında, deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak. 9 puanlı Heidenheim ise son hafta evinde St. Gallen ile karşılaşacak.

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