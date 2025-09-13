  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Takip Et

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

Başakşehir, Teknik Direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Takip Et

Başakşehir, Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktörünü buldu. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Nuri Şahin için 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

Teknik adamlık kariyerinde ilk olarak Antalyaspor’da görev yapan genç çalıştırıcı, daha sonra Alman ekibi Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlüğü ve teknik direktörlüğünü görevlerinde bulundu. Başakşehir, Nuri Şahin’in teknik direktörlük yaptığı 3. takım olacak.

Spor
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Ali Koç’tan MHP'nin destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak: Türkiye, Almanya ile karşı karşıya gelecek
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım
Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye: Söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım