Başakşehir’in Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de bugün belli oldu.

Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Univ Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i geçerse Astana / Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacak.

Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Fransa takımı Nice ile Portekiz temsilcisi Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Sarı lacivertililer play off turuna kalırsa rakibiyle ilk maçını 19 ya da 20 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynayacak.