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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Merkezi
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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi ve Başakşehir'in olası rakibi belli oldu.

Kuraya seri başı olarak katılan Başakşehir, 2. eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları 23 Temmuz - 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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