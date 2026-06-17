Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi ve Başakşehir'in olası rakibi belli oldu.
Kuraya seri başı olarak katılan Başakşehir, 2. eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları 23 Temmuz - 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.