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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Konferans Ligi ikinci eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Başakşehir, Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.

Haber Merkezi
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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Başakşehir, Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi.

Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek. Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

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