Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Konferans Ligi ikinci eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Başakşehir, Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.
Başakşehir, Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi.
Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek. Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.