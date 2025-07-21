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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Haber Merkezi
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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde 3.eleme turu kuraları çekildi. Türk temsilcisi Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.

2. turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir Viking FK-FC Koper maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaların tarihleri

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Takımlar play-off turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

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