Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3.eleme turu kuraları çekildi. Türk temsilcisi Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.
2. turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir Viking FK-FC Koper maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmaların tarihleri
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Takımlar play-off turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.