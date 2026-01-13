Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta karşılaşmalarıyla birlikte ilk yarı tamamlandı ve sıralamada ilk 8’de yer alan ekipler kupaya katılma hakkı kazandı.

Ligin ilk devresini üst sıralarda bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom ile Trabzonspor, Anadolu Efes, Erokspor ve TOFAŞ Türkiye Kupası’nda yer alacak. Uygulanacak formata göre, ilk yarıyı ilk 4’te tamamlayan takımlar ile 5 ila 8. sıralar arasında bulunan ekipler iki ayrı torbada eşleşecek.

Erkekler Türkiye Kupası’nda kura günü belli oldu

Kura çekiminde ilk olarak çeyrek final eşleşmeleri belirlenirken daha sonra ev sahibi avantajını elde edecek takımlar belli olacak.

Tek maç üzerinden 17-18 Şubat'ta oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.

Dörtlü Final organizasyonunda ise lig sıralamasında lider ekibin çeyrek final galibiyle lig dördüncüsünün çeyrek final kazananı, lig ikincisinin çeyrek final galibiyle lig üçüncüsünün çeyrek final kazananı, 20-22 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Erkekler Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 22 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.