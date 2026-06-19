Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!



Basketbol Süper Ligi final serisi 4’üncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN’i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker’dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN’in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN’in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen’in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1’e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi. Dördüncü periyoda Dotson’un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2’lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3’e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen’in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu.