Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars, Türkiye Basketbol Ligi'ne İlkan Karaman'ın adı verildi
Türkiye Basketbol Federasyonu 2024-25 sezonu için Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars, Türkiye Basketbol Ligi'ne ise İlkan Karaman'ın isminin verildiğini açıkladı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.
TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu.
Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.
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