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Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars, Türkiye Basketbol Ligi'ne İlkan Karaman'ın adı verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu 2024-25 sezonu için Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars, Türkiye Basketbol Ligi'ne ise İlkan Karaman'ın isminin verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Basketbol Süper Ligi'ne Asım Pars, Türkiye Basketbol Ligi'ne İlkan Karaman'ın adı verildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlkan Karaman ve Asım Pars için özel bir karar aldı.

TBF'den yapılan açıklamada; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adı verildiği duyuruldu. 

Yapılan diğer açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-25 sezonuna, milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın isminin verildiği belirtildi.

 

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