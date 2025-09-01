Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

  1. Ekonomim
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, iki ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.

İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

