Bayern Münih, Sacha Boey’u kadrosuna kattığını açıkladı, işte Galatasaray'ın kasasına girecek para

Bayern Münih Sacha Boey'i 30+5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan renklerine bağladığı Boey için bir paylaşım yaptı.

Bavyera ekibi, sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun fotoğrafını paylaştı. Galatasaray Kulübü de KAP'a yaptığı bildirimde Sacha Boey transferini resmi olarak açıkladı.

Die 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒚𝒆𝒓𝒏 𝑨𝒓𝒄 beginnt jetzt! 😁 #ServusSacha pic.twitter.com/bnvqVwhA6R — FC Bayern München (@FCBayern) January 28, 2024

30 milyon euro net, 5 milyon euro bonuslarla

Bayern Münih, yıldız oyuncunun transferi için Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeli artı 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Sacha Boey böylece Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray transferi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.