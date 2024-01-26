Bayern Münih'in Sacha Boey ısrarı sürüyor. Transferde son durum ne?

Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey'i transfer etmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar transferden 25 milyon Euro bekliyor.

Trabzonspor maçında 90 dakika oynayan Fransız sağ bek, ağrıları olduğu için kadroya alınmadı.Maçın oynandığı esnada ise gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Kieran Trippier ve Nordi Mukiele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman devi, rotasını Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşti.

Romano: Galatasaray daha yüksek bir teklif bekliyor

Transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Sacha Boey için yaptığı ilk teklifi duyurdu.

Bayern, Fransız yıldız için 15 milyon Euro artı bonus önerisinde bulundu. Yapılan teklif, Galatasaray tarafından kabul edilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar, Boey'yi daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isterken görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Bild: Cuma günü Münih'te sağlık kontrolünden geçecek

Alman gazetesi Bild'in iddiasına göre ise; Bayern Münih'e 'Evet' diyen Sacha Boey, Cuma günü Münih'te sağlık kontrolünden geçecek.

Sky Gazetesi de Galatasaray'ın yapılan son görüşmede Bayern Münih'ten bonservis bedelinin yanı sıra Noussair Mazraoui'yi istediğini yazdı. Ancak haberde Alman ekibinin bu takas teklifini reddettiği iddia edildi.

Sözleşmesi 2025'te bitiyor

Sacha Boey'in sözleşmesi 2025 yaz ayında sona eriyor. Sarı kırmızılıların oyuncuyu takımda tutması halinde gelecek sezon 1 yıl kontratı kalacak

Okan Buruk: Ayrılmasından yana değiliz

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise İstanbulspor maçının ardından Sacha Boey ile ilgili şunları söyledi:

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değiliz ama kulübün faydasına bir teklif gelirse başkanımız ve yönetimimizin kararına saygı duyacağız. Durum net değil, ilgilenen kulüpler var. Bunla ilgili son kararı yönetimimiz verecek.