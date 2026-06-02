BBC yazdı: Fenerbahçe'nin başkan adayları Mason Greenwood'u istiyor

Fenerbahçe’de başkanlık için yarışan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Marsilya forması giyen İngiliz golcü Mason Greenwood’u kadroya katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Fransız ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kulübün Greenwood için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğunu söylemişti.

İngiliz futbolcunun, Temmuz 2024’te Manchester United’dan ayrılarak Marsilya’ya imza atmasının ardından yaptığı beş yıllık sözleşmesinde üç yıl daha bulunuyor.

BBC'ye göre Fenerbahçe'nin Greenwood’un sunduğu şartları karşılayabileceği belirtiliyor.

Kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor

Greenwood, hakkında açılan tecavüze teşebbüs ve saldırı suçlamalarının Şubat 2023’te düşürülmesinin ardından kariyerini Manchester United dışında yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.

Manchester United’ın yürüttüğü iç soruşturma sonucunda oyuncunun kulüp formasıyla yeniden sahaya çıkamayacağı kararı alınmıştı.

Öte yandan, Tottenham’ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi de Marsilya’daki görev döneminde Greenwood’u savunmasının ardından nisan ayında kamuoyundan özür dilemişti.

Marsilya’da dikkat çeken performans

24 yaşındaki forvet, Marsilya formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 48 gol kaydetti.

Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes’in golcüsü Esteban Lepaul’un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

Manchester United satıştan pay alacak

Manchester United, Greenwood’u 31,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya’ya satarken sözleşmeye önemli bir sonraki satıştan pay maddesi ekledi.

Kulüp kaynakları, bu maddenin “kayda değer bir satış payı” içerdiğini belirtiyor.

Roma da devrede

Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A ekiplerinden Roma’nın da son günlerde Mason Greenwood ile ilgilendiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’i üst üste beşinci kez ikinci sırada tamamlamasının ardından temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek.