Bein Sports maçı cep telefonuyla yayınladı iddiası! Sakaryaspor'dan açıklama

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon, Sakaryaspor'un Ankara Keçiörengücü'nün konuk ettiği maçla başladı.

İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin 49. dakikasında Ankara Keçiörengücü, Aliou Traore'nin golüyle öne geçti. Sakaryaspor, 55. dakikada Emre Demir'in attığı golle skoru eşitledi. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Kötü görüntü gündem oldu

Maçın yayınlandığı Bein Sports'taki kameranın sallanması ve kötü görüntü kalitesi sosyal medyada gündem oldu.

Yayının cep telefonu kamerasıyla yapıldığı öne sürüldü. İddiaların ardından tribünde kameraların olduğu bölümde bir kişinin cep telefonuyla çekim yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sakaryaspor: Konunun takipçisi olacağız

Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Değerli Sakaryaspor taraftarları, 2024-2025 sezonundaki ilk maçımız olan Keçiörengücü karşılaşmasında yayıncı kuruluş kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle yayın akışında bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Bu durumdan dolayı, ülkemizin dört bir yanından karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetten ötürü üzüntülerimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Bein Sports'a tepki gösterilen açıklamada, "Yayıncı kuruluşa ithafen; haftalar öncesinden takvimi ve lokasyonu belli olan bu müsabakanın ekran başındaki seyir zevkini baltalar nitelikle olan görüntü kalitesinin neden bu seviyede olduğunu kurumsallık düzeyinde sorgulamasını ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için gerekli aksiyonların alınması gerektiğini deklare ediyoruz. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Sakaryaspor olarak, konunun takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.