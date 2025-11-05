Benfica - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta başladı. Temsilcimiz Galatasaray, bugün Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler her ne kadar Galatasaray maçına odaklansa da, bugün birçok karşılaşma daha olacak. Bunlardan biri de Benfica - Bayerleverkusen.

Peki kıyasıya çekişmenin yaşanacağı Benfica - Bayerleverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

BENFICA - BAYERLEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN

Portekiz temsilcisi Benfica, 4. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Maç, Estádio da Luz'da 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.

BENFICA - BAYERLEVERKUSEN HANGİ KANALDA?

Futbolseverler merak ediyor: Benfica - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz izlenebilecek mi? Karşılaşma, tabii platformda naklen yayımlanacak ve İtalyan hakem Simone Sozza'nın yönetiminde oynanacak.