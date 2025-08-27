  1. Ekonomim
Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?

Benfica - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşını TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen taraftarlar "TRT 1 Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar maçı izlemek için TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırıyor. İşte adım adım TRT 1 uydu ayarı ve frekans bilgileri...

Benfica – Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, zaman zaman karşılaşılan “sinyal yok” hatası nedeniyle maçı izleyemeiyor.. Bu sorun genellikle uydu bağlantısı veya eski frekans ayarlarından kaynaklanıyor.

TRT 1 frekans güncelleme işlemleri, TV menüsü veya kurulum seçenekleri üzerinden kolayca yapılabilir.

Aşağıdaki adımları izleyerek Benfica – Fenerbahçe maçını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

“TRT 1 Sinyal Yok” hatasının nedenleri

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan TRT 1, bazen “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilir. Bu sorunun başlıca nedenleri şunlardır:

  • Uydu anteninin yanlış yönlenmesi

  • Eski veya hatalı frekans ayarları

  • BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA ve uluslararası yayınlarda)

Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır? - Resim : 1

“TRT 1 Sinyal Yok” sorunu nasıl çözülür?

1. Kablo ve Anten Kontrolü

  • Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.

  • Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanmalıdır.

  • Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.

2. TKGS Güncelleme

  • Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.

  • Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.

3. Manuel Frekans Ayarı

TKGS güncellemesi sorunu çözmezse, manuel frekans ekleyebilirsiniz:

  • Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle

  • Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:

    • Uydu: Türksat 4A

    • Frekans: 11794 MHz

    • Polarizasyon: Dikey (V)

    • Sembol Oranı: 30000

    • FEC: 3/4

  • Okey ile kaydedin ve Exit ile menüden çıkın.

  • Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecek; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.

Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır? - Resim : 2

TRT 1 BISS Key şifresi nasıl alınır?

Bazı uluslararası maçlarda TRT 1 BISS Key şifrelemesi kullanır. Çözüm için:

  • Kumandanızdan Menü tuşuna basın.

  • TP Ekle seçeneğine gidin.

  • Güncel frekans bilgilerini girin (11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4)

  • Okey ile kaydedin ve menüden çıkın.

  • Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve kesintisiz yayını izleyin.

LG TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?

  • Kumandanızdan Ayarlar sekmesine tıklayın.

  • Kanallar → Kanal Tarama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.

  • TRT 1 frekans bilgilerini seçin ve Güncelle butonuna tıklayın.

  • İşlem tamamlandığında 6 kanal yüklendi ifadesi görünecek.

  • HD kanallarda sorun yaşanırsa, TRT’nin HD olmayan kanallarını tercih edebilirsiniz.

Samsung TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?

  • Ayarlar → Uzman Ayarlama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.

  • TRT 1 frekans bilgilerini ekleyin veya mevcut frekansı (11794 (V/R) 30000) seçin.

  • Kanal listenizi güncelledikten sonra Benfica – Fenerbahçe maçını sorunsuz izleyebilirsiniz.

TRT 1 kaçıncı kanalda?

  • Digiturk:

    • SD: Kanal 23

    • HD: Kanal 323

  • D-Smart:

    • SD: Kanal 426

    • HD: Kanal 26

  • Dijital Kablo / Kablo TV:

    • SD: Kanal 900

    • HD: Kanal 22

  • Analog Kablo Türksat:

    • SD: Kanal 2S 04

  • IPTV / Tivibu:

    • SD: Kanal 22

    • HD: Kanal 9

 

TRT 1 canlı maç izleme ekranı

Aşağıdaki link üzerinden TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Benfica – Fenerbahçe maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

 

