Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Benfica - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşını TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen taraftarlar "TRT 1 Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlar maçı izlemek için TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırıyor. İşte adım adım TRT 1 uydu ayarı ve frekans bilgileri...
Benfica – Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, zaman zaman karşılaşılan “sinyal yok” hatası nedeniyle maçı izleyemeiyor.. Bu sorun genellikle uydu bağlantısı veya eski frekans ayarlarından kaynaklanıyor.
TRT 1 frekans güncelleme işlemleri, TV menüsü veya kurulum seçenekleri üzerinden kolayca yapılabilir.
Aşağıdaki adımları izleyerek Benfica – Fenerbahçe maçını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.
“TRT 1 Sinyal Yok” hatasının nedenleri
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan TRT 1, bazen “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilir. Bu sorunun başlıca nedenleri şunlardır:
-
Uydu anteninin yanlış yönlenmesi
-
Eski veya hatalı frekans ayarları
-
BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA ve uluslararası yayınlarda)
“TRT 1 Sinyal Yok” sorunu nasıl çözülür?
1. Kablo ve Anten Kontrolü
-
Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
-
Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanmalıdır.
-
Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.
2. TKGS Güncelleme
-
Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.
-
Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.
3. Manuel Frekans Ayarı
TKGS güncellemesi sorunu çözmezse, manuel frekans ekleyebilirsiniz:
-
Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle
-
Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:
-
Uydu: Türksat 4A
-
Frekans: 11794 MHz
-
Polarizasyon: Dikey (V)
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
-
-
Okey ile kaydedin ve Exit ile menüden çıkın.
-
Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecek; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.
TRT 1 BISS Key şifresi nasıl alınır?
Bazı uluslararası maçlarda TRT 1 BISS Key şifrelemesi kullanır. Çözüm için:
-
Kumandanızdan Menü tuşuna basın.
-
TP Ekle seçeneğine gidin.
-
Güncel frekans bilgilerini girin (11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4)
-
Okey ile kaydedin ve menüden çıkın.
-
Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve kesintisiz yayını izleyin.
LG TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?
-
Kumandanızdan Ayarlar sekmesine tıklayın.
-
Kanallar → Kanal Tarama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.
-
TRT 1 frekans bilgilerini seçin ve Güncelle butonuna tıklayın.
-
İşlem tamamlandığında 6 kanal yüklendi ifadesi görünecek.
-
HD kanallarda sorun yaşanırsa, TRT’nin HD olmayan kanallarını tercih edebilirsiniz.
Samsung TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?
-
Ayarlar → Uzman Ayarlama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.
-
TRT 1 frekans bilgilerini ekleyin veya mevcut frekansı (11794 (V/R) 30000) seçin.
-
Kanal listenizi güncelledikten sonra Benfica – Fenerbahçe maçını sorunsuz izleyebilirsiniz.
TRT 1 kaçıncı kanalda?
-
Digiturk:
-
SD: Kanal 23
-
HD: Kanal 323
-
-
D-Smart:
-
SD: Kanal 426
-
HD: Kanal 26
-
-
Dijital Kablo / Kablo TV:
-
SD: Kanal 900
-
HD: Kanal 22
-
-
Analog Kablo Türksat:
-
SD: Kanal 2S 04
-
-
IPTV / Tivibu:
-
SD: Kanal 22
-
HD: Kanal 9
-
TRT 1 canlı maç izleme ekranı
Aşağıdaki link üzerinden TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Benfica – Fenerbahçe maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002