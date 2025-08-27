Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?

Benfica – Fenerbahçe maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, zaman zaman karşılaşılan “sinyal yok” hatası nedeniyle maçı izleyemeiyor.. Bu sorun genellikle uydu bağlantısı veya eski frekans ayarlarından kaynaklanıyor.

TRT 1 frekans güncelleme işlemleri, TV menüsü veya kurulum seçenekleri üzerinden kolayca yapılabilir.

Aşağıdaki adımları izleyerek Benfica – Fenerbahçe maçını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

“TRT 1 Sinyal Yok” hatasının nedenleri

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan TRT 1, bazen “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilir. Bu sorunun başlıca nedenleri şunlardır:

Uydu anteninin yanlış yönlenmesi

Eski veya hatalı frekans ayarları

BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA ve uluslararası yayınlarda)

“TRT 1 Sinyal Yok” sorunu nasıl çözülür?

1. Kablo ve Anten Kontrolü

Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanmalıdır.

Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.

2. TKGS Güncelleme

Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.

Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.

3. Manuel Frekans Ayarı

TKGS güncellemesi sorunu çözmezse, manuel frekans ekleyebilirsiniz:

Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle

Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin: Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4

Okey ile kaydedin ve Exit ile menüden çıkın.

Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecek; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.

TRT 1 BISS Key şifresi nasıl alınır?

Bazı uluslararası maçlarda TRT 1 BISS Key şifrelemesi kullanır. Çözüm için:

Kumandanızdan Menü tuşuna basın.

TP Ekle seçeneğine gidin.

Güncel frekans bilgilerini girin ( 11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4 )

Okey ile kaydedin ve menüden çıkın.

Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve kesintisiz yayını izleyin.

LG TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?

Kumandanızdan Ayarlar sekmesine tıklayın.

Kanallar → Kanal Tarama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.

TRT 1 frekans bilgilerini seçin ve Güncelle butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandığında 6 kanal yüklendi ifadesi görünecek.

HD kanallarda sorun yaşanırsa, TRT’nin HD olmayan kanallarını tercih edebilirsiniz.

Samsung TV’lerde frekans ayarı nasıl yapılır?

Ayarlar → Uzman Ayarlama → Manuel Ayarlama → Transponder menüsüne girin.

TRT 1 frekans bilgilerini ekleyin veya mevcut frekansı ( 11794 (V/R) 30000 ) seçin.

Kanal listenizi güncelledikten sonra Benfica – Fenerbahçe maçını sorunsuz izleyebilirsiniz.

TRT 1 kaçıncı kanalda?

Digiturk: SD: Kanal 23 HD: Kanal 323

D-Smart: SD: Kanal 426 HD: Kanal 26

Dijital Kablo / Kablo TV: SD: Kanal 900 HD: Kanal 22

Analog Kablo Türksat: SD: Kanal 2S 04

IPTV / Tivibu: SD: Kanal 22 HD: Kanal 9



TRT 1 canlı maç izleme ekranı

Aşağıdaki link üzerinden TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Benfica – Fenerbahçe maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002