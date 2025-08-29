  1. Ekonomim
  3. Benfica resmen açıkladı, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Benfica resmen açıkladı, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Benfica resmen açıkladı, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

 

 

