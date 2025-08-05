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Benfica Teknik Direktörü Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Benfica Teknik Direktörü Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Nice karşılaşmasında görev alamayacağını duyurdu.

Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer haberlerine yönelik soruya ise, "Türkiye'de çıkan haberler konusunda ise bu transfer dönemiyle ilgili. Transfer dönemi sonunda bu konuda konuşma fırsatım olacak. Biz çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada göstermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

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