Benfica'dan Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu kararı
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak.
Yarın Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma, 0-0 sona ermişti.
Rövanş maçında yedek kulübesinde
Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş maçında yedek kulübesinde başlatacak.
Haberin devamında Portekizli teknik adamın milli futbolcu yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.