Berlin'de Türk taraftarlara gözaltı
Türkiye-Hollanda maçı öncesi Berlin'de Türkiye'ye destek veren bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.