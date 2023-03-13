Beş Türk takımı, Avrupa sahnesinde
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 14-16 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları ile erkeklerde Halkbank Avrupa'da sahne alacak.
Türk temsilcilerin Avrupa'daki maç programı şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|Kupa
|Saat
|Yarın
|Savino Del Bene (İtalya)-Türk Hava Yolları
|CEV Kupası Yarı Final 1. Maç
|22.00
|Yarın
|Developres (Polonya)-Eczacıbaşı Dynavit
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç
|20.00
|15 Mart Çarşamba
|VakıfBank-Vero Volley (İtalya)
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç
|19.30
|15 Mart Çarşamba
|Cucine Lube (İtalya)-Halkbank
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç
|22.30
|16 Mart Perşembe
|Fenerbahçe Opet-Carraro Imoco Volley (İtalya)
|CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç
|19.00