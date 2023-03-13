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Beş Türk takımı, Avrupa sahnesinde

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 14-16 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Haber Merkezi
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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları ile erkeklerde Halkbank Avrupa'da sahne alacak.

Türk temsilcilerin Avrupa'daki maç programı şu şekilde:

Tarih Maç Kupa Saat
Yarın Savino Del Bene (İtalya)-Türk Hava Yolları CEV Kupası Yarı Final 1. Maç 22.00
Yarın Developres (Polonya)-Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 20.00
15 Mart Çarşamba VakıfBank-Vero Volley (İtalya) CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 19.30
15 Mart Çarşamba Cucine Lube (İtalya)-Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç 22.30
16 Mart Perşembe Fenerbahçe Opet-Carraro Imoco Volley (İtalya) CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 19.00