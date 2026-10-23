Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Crystal Palace ile berabere kaldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Beşiktaş, karşılaşmanın 45+2. dakikasında Ndidi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 51'de Pino ve 55'te Mateta'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Geriye düştükten sonra baskısını artıran Beşiktaş, 73'te Olaitan ile skora dengeyi getirdi.
Maçın 77. dakikasında Ümit Akdağ, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun arından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e konuk olacak.