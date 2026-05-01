Beşiktaş, 2 maç aradan sonra galibiyetle buluştu
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puan aldı.
Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı 8.dakikada Djalo ve 22.dakikada penaltıdan Asllani'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Kara Kartallar 2 maç sonra galibiyetle buluştu.
İlk yarıdan notlar
4. dakikada kaptığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
7. dakikada Asllani'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında altıpas gerisinde Djalo'nun kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Cengiz'in ara pasıyla savunma arkasında sarkan Jota Silva'nın Zafer'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada penaltı atışını kullanan Kristjan Asllani, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-2
27. dakikada Rodrigues'in ceza sahası soluna attığı topla buluşan Kozlowski'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
34. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Zafer meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
40. dakikada Maxim'in araya girerek rakipten kaptıktan sonra verdiği tek pasla buluşan Bayo'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
İkinci yarıdan notlar
50. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Camara'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
58. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşarak ceza sahasına giren Jota Silva'nın rakibini geçtikten sonra uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kozlowski'nin yerden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kontrol etti.
62. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşarak ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda top kaleci Ersin'den döndü.
64. dakikada Maxim'in savunma arkasına uzun pasında buluşan Bayo'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
87. dakikada sağ kanattan ceza sahasın giren Sorescu'nun pasında Draguş'un vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.