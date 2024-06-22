Beşiktaş, Aboubakar için kararını verdi

Ülkesi ABD’ye giden Friedel, Kamerunlu golcü için yakın ilişkilerinin olduğu MLS kulüpleriyle masaya oturdu.

1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki futbolcu takımda kalırsa net 3 milyon 110 bin Euro ve maç başı 12 bin Euro alacak.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, Aboubakar’ı bonservisiyle satıp hem para kazanmak hem de yük sek maaşından kurtulmak istiyor.