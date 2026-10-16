Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'a konuk oldu.
SNP Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 60'da Murillo, 73 ve 79'da Hyeon Gyu Oh kaydetti.
Hoffenheim'ın gollerini ise 68'de Asllani ve 88'de Machida kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa'da 6 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'yi konuk edecek.