Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off biletini kaptı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş toplamda 2-0'lık skorla adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yazdırdı. Temsilcimiz play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.