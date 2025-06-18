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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar-Ilves Tampere galibiyle karşılaşacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar-Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar-Ilves Tampere galibiyle karşılaşacak!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilirken, temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda Shakhtar-Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek için sırasıyla 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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